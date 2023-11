Des espaces de télémédecine dans 300 gares d'ici 2028

Ces nouveaux espaces seront équipés pour assurer une prise en charge efficace et confortable des patients en téléconsultation. Un infirmier diplômé d’État sera systématiquement présent pour accompagner les patients, qui seront examinés à distance par un médecin exerçant en France. La tarification de ces consultations sera alignée sur celle des consultations classiques de secteur 1, rendant le service accessible financièrement. Les horaires d'ouverture de ces espaces seront adaptés aux flux de voyageurs des gares concernées.



Pour la mise en place de ces espaces, la SNCF s'est associée à Loxamed, une entreprise créée en 2020, déjà connue pour avoir installé des centres de dépistage du Covid-19 sur les parvis de grandes gares françaises. Loxamed collaborera avec les Unions régionales des professionnels de santé (URPS) pour recruter des infirmiers libéraux et des médecins pour le projet. Les emplacements précis de ces espaces de télémédecine seront déterminés en concertation avec les Agences régionales de santé (ARS) et les collectivités locales. Il sera possible de prendre rendez-vous sur place, ou via les services en ligne de la SNCF et des plateformes de prise de rendez-vous telles que Doctolib.