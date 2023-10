Des millions de panneaux solaires sur les entrepôts français

Selon l'Afilog, ces installations photovoltaïques, majoritairement localisées sur les toitures des entrepôts, permettront de générer une puissance d'1,2 gigawatt crête. Cette énergie sera suffisante pour couvrir les besoins électriques annuels de 600.000 habitants. Le projet s'inscrit dans un contexte où la France, poussée par les enjeux climatiques, revoit ses objectifs énergétiques pour 2035. Les groupes de travail mis en place par le ministère de la Transition énergétique recommandent notamment de doubler le rythme d'installation de centrales solaires, en particulier sur les « grandes toitures ».



L'effort fourni par les membres de l'Afilog contribuera à hauteur de près de 5 % de l'objectif national de puissance solaire installée et 20 % de l'objectif en toiture. Pour Claude Samson, président de l'association, « l'immobilier logistique et industriel peut et doit devenir l'une des clés de la transition environnementale ».