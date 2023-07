E.Leclerc : pas de « septembre vert » sur les prix des produits alimentaires

Le président de l'enseigne E.Leclerc a appelé Emmanuel Macron et Bercy à changer la loi pour exiger des industriels qu'ils répercutent les baisses du cours des matières premières sur les produits finis. Malgré les défis posés par l'inflation, Michel-Edouard Leclerc a aussi souligné le succès de la marque distributeur Eco+, qui a vu son chiffre d'affaires augmenter de 50%. Il attribue cette réussite à une politique de prix bas, qui attire de plus en plus de clients.



« Aujourd'hui, Leclerc récupère 750.000 nouveaux clients depuis le début de l'année », a-t-il affirmé, ajoutant que « ceux qui vendent moins cher sont ceux qui récupèrent les clients des plus chers ». Face à une inflation persistante, le débat sur le juste prix des produits alimentaires est loin d'être clos. Mais la lutte entre les distributeurs pour attirer les consommateurs se fait de plus en plus âpre, accentuant la concurrence sur les prix et les promotions.