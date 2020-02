E. Leclerc : un chiffre d'affaires en hausse de 3% en 2019

Malgré tout, le bilan n'est pas totalement rose. La marge nette demeure en effet faible, elle s'établit à 1,9%. Michel-Edouard Leclerc explique : "c'est parce qu'on investit beaucoup. On veut rendre les magasins plus attractifs et devenir plus compétents et plus experts". Et pour y parvenir, il faut embaucher de nouveaux profils, plus pointus et donc plus chers. "Sur cinq ans nous aurons embauché près de 15.000 personnes".



Le patron du groupe veut mettre l'accent sur le "mieux manger" : "moins de pesticides, plus de certifications, moins de sel, moins de gras, plus de bio". Du bio dont les ventes ont progressé de 25% l'an dernier. 12 000 contrats de circuits courts ont été signés en 2019. Michel-Edouard Leclerc souhaite désormais afficher les niveaux Nutri-Score de ses fournisseurs industriels, avec leur aide. Histoire de toujours rester à la pointe pour continuer à séduire les consommateurs.