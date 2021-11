EDF ne coupera plus l'électricité en cas d'impayés

En dehors de la trêve hivernale, EDF limitera la puissance fournie aux abonnés en cas d'impayés : 1 kVA, autrement dit 1.000 watts. Cela permettra de rechercher un smartphone, de s'éclairer, de prendre une douche et d'alimenter un petit réfrigérateur. Jusqu'à présent, l'entreprise coupait l'électricité, mais des expérimentations ont démontré que la réduction de la puissance était tout aussi efficace pour déclencher la régularisation des factures.



Si cette limitation n'a rien de confortable, elle n'est pas aussi cruelle que la coupure simple et nette. Pendant la trêve hivernale, EDF limite la puissance à 3 kVA en cas de factures impayées. L'énergéticien avait déjà expérimenté la limitation plutôt que la coupure, au cas par cas. Et des tests menés par des associations, comme la Fondation Abbé-Pierre, ont démontré que les ménages procédaient à la régulation des factures tout aussi rapidement que lors d'un arrêt brutal de la fourniture d'électricité.