Économie d'énergie : Engie va couper l'éclairage dans ses sites à 20h

Engie entend amplifier le plan d'économie d'énergie débuté en 2019. Dans un communiqué, le géant de l'énergie français veut « prendre ses responsabilités » et annonce plusieurs mesures pour consommer moins cet hiver. Cela peut sembler anecdotique, mais l'énergéticien possède 400.000 mètres carrés de bureaux en France, dont une tour de 36 étages à La Défense. Le lancement de la période de chauffe a ainsi été repoussé au 15 octobre, soit un mois plus tard que d'habitude.



Suivant en cela les recommandations du gouvernement, le chauffage sera fixé sur 19 degrés, et le groupe aura la possibilité de programmer des arrêts en journée « pour faire face aux potentiels pics électriques » sur les créneaux 9h-12h et 18h-21h. Engie compte réduire son usage de l'énergie, mais aussi faire des économies substantielles : l'objectif est de baisser la consommation de chauffage de 18% cet hiver, alors que celui-ci représente en moyenne 40% de la dépense énergétique dans son parc immobilier.