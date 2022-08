Effondrement des prix de l'immobilier… dans le métavers

La bulle immobilière a explosé… dans le métavers. Depuis le début de l'année, les prix des parcelles virtuelles ont perdu près de 90% de leur valeur sur The Sandbox et Decentraland, les deux principales plateformes en ligne où il est possible d'acheter ces biens numériques. 2022 contraste donc énormément avec 2021, où les spéculateurs s'étaient rués sur ce nouveau type d'immobilier.



D'après les chiffres compilés par Les Échos, les prix de l'immobilier virtuel dans ces métavers ont explosé de 879% en moins de trois ans. Le nombre de transactions sur Decentraland ont littéralement fondu : 600 cet été, contre 9.000 en avril. Et la déconfiture des cryptomonnaies ne va pas arranger les choses. Les quelque 500 millions de dollars réalisés par l'immobilier virtuel l'an dernier ne seront pas atteints en 2022.