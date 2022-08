Elon Musk prépare l'éventualité d'une obligation d'achat, par la justice, de Twitter

Elon Musk ne veut plus de Twitter, mais il prépare tout de même le terrain à une acquisition forcée. Le mois dernier, le fantasque milliardaire annonçait renoncer à l'acquisition du réseau social dans laquelle il s'était pourtant engagé en avril, à hauteur de 44 milliards de dollars. L'homme le plus riche du monde reproche à la direction de Twitter d'avoir menti sur le nombre de faux comptes.



Selon la plateforme, il y aurait moins de 5% de faux comptes. Ils seraient beaucoup plus nombreux, selon Elon Musk. Or, ces comptes ne peuvent pas être rentabilisés… Depuis l'annonce de ce retrait de l'opération, l'entreprise a porté plainte et un procès va se tenir au mois d'octobre entre les deux parties. Et la justice pourrait bien forcer le directeur général de Tesla à mettre la main à la poche en le forçant à racheter Twitter !