En Australie, un nouveau permis pour les bolides des routes

Outre le permis spécial, la nouvelle législation australienne inclut des mesures de sécurité supplémentaires et un durcissement des sanctions. La peine maximale pour une conduite dangereuse ayant entraîné la mort ou des blessures graves passera de un à cinq ans de prison. Si le conducteur est sous l'influence d'alcool ou de stupéfiants, ou s'il conduit un UHPV sans autorisation, la peine peut s'élever à sept ans de prison.



De plus, le gouvernement a intégré des mesures pour empêcher la désactivation de systèmes d'assistance automatisés dans les véhicules de performance. Cela assure que des fonctionnalités de sécurité comme l'anti-blocage des freins, le freinage d'urgence automatisé, le contrôle de la stabilité électronique et le contrôle de traction restent opérationnels en tout temps. Cette réponse législative à la puissance croissante et au potentiel de danger des voitures modernes pourrait servir de modèle pour d'autres juridictions à l'avenir.