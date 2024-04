En Espagne, Ouigo accusé de concurrence déloyale

Óscar Puente, le ministre des Transports, a ouvertement critiqué Ouigo, arguant que la compagnie pratiquait des tarifs « très en dessous » du coût réel des voyages en train à grande vitesse. Cette situation a conduit le gouvernement espagnol, dirigé par Pedro Sánchez, à envisager une action devant la Commission nationale des Marchés et de la Concurrence (CNMC).



Bien que la libéralisation du marché ferroviaire ait entraîné une baisse globale des prix, bénéfique pour les consommateurs, elle a également réduit les marges à un niveau jugé préjudiciable pour les acteurs du marché, notamment Renfe et ses concurrents Ouigo et Iryo, filiale de la compagnie publique italienne Trenitalia.