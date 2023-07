En cas de crise financière en Europe, les banques françaises seraient fragilisées

Cependant, le ratio de fonds propres durs des banques françaises, allemandes, néerlandaises et espagnoles est tombé en dessous de 10%. Les banques françaises ont enregistré le ratio le plus bas, à 9,15%, en grande partie à cause de la Banque Postale, qui a terminé l'exercice avec un ratio de seulement 0,05%. Malgré cela, la Fédération bancaire française (FBF) a déclaré que ces résultats démontraient que les banques françaises étaient suffisamment capitalisées pour continuer à soutenir l'économie, même dans des conditions particulièrement dégradées.



Parallèlement, la Banque centrale européenne (BCE) a également effectué ce test de résistance sur un échantillon plus large et en a tiré des conclusions similaires sur la solidité du système bancaire européen. Cependant, neuf établissements sont tombés en dessous du minimum de fonds propres exigé par la BCE. Même si les banques européennes ont démontré une capacité de résilience notable dans des scénarios de crise sévères, il est crucial pour des pays comme la France de prendre des mesures proactives pour renforcer la solidité de leurs institutions bancaires.