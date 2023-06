En échange d'une grosse subvention, Intel va installer une usine en Allemagne

Avec des difficultés à boucler le budget 2024, la coalition d'Olaf Scholz a dû faire face à de nombreuses tensions budgétaires. Le ministre des Finances a soutenu que l'innovation ne devrait pas se faire aux frais des contribuables, déclarant qu'il n'y a « plus d'argent dans le budget ». En outre, la décision d'accorder une telle subvention à Intel pourrait entraîner une escalade des coûts avec d'autres investisseurs étrangers.



En effet, l'Allemagne est actuellement en pourparlers avec le groupe taïwanais TSMC, l'un des plus grands fabricants de puces au monde, pour établir sa première usine européenne. Le projet d'usine à Magdebourg fait partie d'un plan plus large d'Intel pour produire des puces électroniques en Europe, avec des investissements supplémentaires prévus en France, en Irlande et en Pologne, entre autres. Intel a annoncé en 2022 un programme pouvant aller jusqu'à 80 milliards d'euros investis sur dix ans.