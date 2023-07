Épargne en France : le Livret A et le LDDS franchissent des records

Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a également su séduire les épargnants. En juin 2023, il a enregistré une collecte de 830 millions d'euros, portant le total du premier semestre à 8,7 milliards d'euros. Ces chiffres dépassent ceux de l'année 2022, attestant de la popularité croissante du LDDS.



L'attrait du LDDS ne se limite pas à sa rémunération. Il offre également une garantie de l'État et une exonération fiscale, comme le Livret A. De plus, l'argent placé sur le LDDS finance des projets d'intérêt général, tels que la transition énergétique et l'économie sociale et solidaire, renforçant son image de produit d'épargne responsable.