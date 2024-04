Érosion côtière : votre logement va-t-il se retrouver sous l'eau ?

Le gouvernement cherche à prévenir les impacts de l'érosion plutôt qu'à y réagir. Les plans de prévention des risques littoraux (PPRL) et les cartes locales d'exposition sont des outils clés dans cette démarche. Ils permettent de définir les zones à risque et d'orienter les décisions d'aménagement et de construction.



Si les efforts de prévention et d'adaptation sont cruciaux, le scénario pour 2100, dans le cas d'une inaction prolongée, est particulièrement sombre. Le Cerema évoque la disparition complète des structures de défense côtière, entraînant l'inondation progressive de toutes les zones basses du littoral. Cette situation d'urgence toucherait directement 240 kilomètres de voies ferrées et 1.800 kilomètres de routes, cruciaux pour la mobilité et l'économie locales. De plus, environ 55.000 locaux d'activité, valorisés à 8 milliards d'euros, et pas moins de 450.000 logements, évalués à 86 milliards d'euros, seraient affectés.



L'importance d'une action immédiate et concertée est plus que jamais soulignée. L'adaptation au changement climatique et la gestion du recul du trait de côte ne sont pas seulement des enjeux de réaction aux crises, mais des impératifs d'aménagement durable des territoires littoraux.