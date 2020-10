Europcar : un chiffre d'affaires divisé par deux au troisième trimestre

Entre début juillet et fin septembre, Europcar a enregistré un chiffre d'affaires de 537 millions d'euros. Des revenus en chute libre de 49,5% à taux de change et périmètre constants. L'entreprise essuie une perte de 9,7 millions d'euros, très loin des bénéfices engrangés l'an dernier durant le même troisième troisième (129 millions). Le groupe a puisé 71 millions d'euros dans sa trésorerie, bien moins que durant le deuxième trimestre (184 millions). En revanche, la dette s'établit à 1,32 milliard d'euros au 30 septembre, c'est davantage que les 1,25 milliard enregistrés au 30 juin.



Europcar peut néanmoins s'enorgueillir d'afficher un Ebitda ajusté de 54 millions d'euros : certes, c'est cinq fois moins que l'an dernier au même trimestre (247 millions), mais au vu des circonstances actuelles, c'est très encourageant pour l'entreprise. Le loueur a annoncé début mai un plan visant à réaliser 850 millions d'euros d'économies. Les banques et l'État français sont venus au secours du groupe, en apportant 300 millions d'euros, dont 220 millions de prêt garanti par l'État.