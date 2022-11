FTX, plateforme majeure des cryptomonnaies, fait faillite

FTX était la deuxième plus grande plateforme d'échanges et de transactions de cryptomonnaies au monde. L'entreprise, fondée et dirigée par Sam Bankman-Fried, a déclaré faillite vendredi dernier aux États-Unis, ainsi que 130 de ses filiales. 100.000 clients sont désormais dans le brouillard, ne sachant pas si leurs économies vont leur être reversées. John Ray, spécialiste des faillites, est désormais à la tête de l'entreprise où il doit gérer les actifs et la dette.



Selon ses calculs, les actifs de FTX représentent de 10 à 50 milliards de dollars, de quoi peut-être espérer une minimisation des pertes pour les clients. Au cœur de cette faillite retentissante se trouve Sam Bankman-Fried qui aurait la moitié des 16 milliards de dollars de capitaux déposés par les clients de TFX pour alimenter en fonds une autre entreprise de cryptofinances, Alameda. De l'argent aurait disparu dans le processus…