Face à la facture du Covid-19, le FMI recommande de faire payer les plus riches

Comment faire face à la crise engendrée par la pandémie ? Dans une note accompagnant le dernier rapport du FMI sur la surveillance budgétaire, intitulée "Une politique fiscale pour une crise sans précédent", Victor Gaspar, en charge des questions budgétaires au sein du FMI, préconise que les aides soient mieux ciblées et les impôts des plus riches, familles comme entreprises, augmentés pour répondre à un besoin croissant de ressources financières. Ainsi, « avec de nombreux travailleurs toujours sans emploi, des petites entreprises en difficulté et 80 à 90 millions de personnes susceptibles de sombrer dans l'extrême pauvreté en 2020 en raison de la pandémie - même après une aide sociale supplémentaire -,Sa recommandation, cosignée par son adjoint Paulo Medas et deux économistes du FMI, John Ralyea et Elif Ture, alors que nombre de pays doivent désormais « faire plus avec moins » :Les revenus qui en découleraient « permettraient de payer les services essentiels, tels que la santé et les filets de sécurité sociale, pendant une crise qui a touché de manière disproportionnée les segments les plus pauvres de la société. »