Faillites en série dans le secteur immobilier français

Avec cette crise, les professionnels de l'immobilier font face à un contexte difficile, menant parfois jusqu'à la faillite. D'après les chiffres du cabinet Altarès, pas moins de 528 agences immobilières ont cessé leur activité sur l'année 2023, soit une augmentation significative par rapport à l'année précédente.



Les courtiers, dont l'activité est fortement impactée par la hausse des taux, ont également subi de lourdes pertes. Sur la même période, 142 agences de courtage ont fermé leurs portes, soit une augmentation de 78% par rapport à l'année précédente. Les constructeurs et les promoteurs sont aussi fortement affectés par cette crise. Les logements neufs, traditionnellement plus chers que les logements anciens, perdent en popularité. Résultat : 696 entreprises de construction et 111 promoteurs immobiliers ont dû faire face à la faillite ou ont été placés en redressement judiciaire sur la période allant d’avril 2022 à mai 2023.



Et la tendance ne devrait pas s’inverser : le taux d’usure pour les crédits immobiliers a une nouvelle fois été revu à la hausse pour le mois de juin 2023. De quoi permettre aux banques de continuer l’augmentation des taux des crédits.