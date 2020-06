« Fantaisies quantiques » : Quand la collaboration des chercheurs fait avancer l’humanité !

Ce livre commence par la curiosité d’un scientifique vieillissant, Ernest Solvay , fondateur de l’entreprise SOLVAY, qui cherche des réponses à ses questions sur la constitution de la matière et son fonctionnement. La physique classique ne le satisfait plus et il invite les scientifiques des meilleures universités européennes qui ont des idées nouvelles à se rendre à Bruxelles pour en débattre en 1911.Le premier Conseil Solvay est un succès et Ernest Solvay crée des Instituts pour les pérenniser et soutenir ses participants. La mécanique quantique naît au Conseil de 1927. Et à travers la vie et les péripéties de nos héros, le lecteur apprend pas à pas les étapes des découvertes de la science du XXème siècle. Deux guerres mondiales et une guerre froide sèment des embuches sur leurs parcours et transportent les découvertes d’un continent à l’autre.Notre récit est une aventure humaine parsemée d’anecdotes vraies légèrement romancées par Catherine d’Oultremont.Nous nous sommes penchées sur les archives familiales pour tout ce qui touche à ma famille. Les Instituts possèdent des comptes-rendus de chaque Conseil et une correspondance intéressante avec la famille royale qui a toujours soutenu les Conseils et leurs participants.Nos archives n’ont malheureusement pas toutes été précieusement conservées et une grande partie d’entre elles ont quitté la Belgique notamment pour rejoindre les fonds du Collège de France emportées par Maurice de Broglie et ceux de l’ESPCI ( Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris ) lorsque Paul Langevin ( physicien, philosophe des sciences et pédagogue français ) quitte la présidence des Instituts.J’ai réalisé plusieurs interviews et de nombreuses lectures de descriptions faites par des historiens des sciences à la recherche d’anecdotes à raconter.Aujourd’hui une grande partie de nos archives a été digitalisée et mise en ligne sur le site de l’ULB ( Université Libre de Bruxelles ).! Les Conseils Solvay en sont le berceau. Ses fondements y ont été déposé en 1911 et elle y est née en 1927.Elle a permis aux scientifiques d’explorer l’infiniment petit ; au début il s’agissait d’atomes et d’électrons, plus tard du noyau avec des protons et des neutrons pour arriver en 1948 au Conseil sur les particules élémentaires. Le Conseil de Chimie de 1953 a dévoilé pour la première fois la structure de l’ADN.En 1958 le premier Conseil sur la cosmologie s’intitulant « la structure et l'évolution de l’univers » a fait apparaître le Big Bang et les trous noirs. En 1967, on a discuté de la différence entre la théorie de Higgs et celle de Brout et Englert sur les Bosons Le succès des Conseils est dû à leur fonctionnement unique. D’une part, la durée des exposés doit être égale ou inférieure au temps de discussions qui les suivent. Et d’autre part, la mise en place d’Instituts soutiennent les scientifiques dans leurs recherches et sont dirigés par un comité international qui possède une indépendance décisionnelle totale.Ce succès n’a fait que grandir grâce à la notoriété de ses Conseils : de 1911 à 1930, 52 participants ont été distingués par un prix Nobel.Aujourd’hui les Conseils Solvay ont non seulement survécu mais réunissent encore de nombreux prix Nobel, et les Instituts soutiennent les recherches sous la même forme que par le passé.L’année 2019 rassemble 500 participants de tous les pays du monde travaillant sur la théorie des cordes et les chimistes invités au 25eme Conseil de Chimie traitant de la modélisation informatique : « de la chimie au matériel de biologie ».L’un des sujets de ce Conseil est l’intelligence artificielle.Les chaires qui se succèdent cette année consacrée à la chimie, évoquent tout d’abord la liaison chimique introduite en 1927 basée sur la nouvelle théorie quantique développée par Werner Heisenberg et Erwin Schroedinger au Conseil de 1927 et appliquée par Walter Heller et Fritz London qui démontrèrent alors pour la première fois que la force des interactions intra-atomiques résultant de la liaison chimique pouvaient être expliquées par des forces physiques fondamentales.Ensuite le prix Nobel de chimie de 2016, Ben Feringa présente les systèmes biomoléculaires photosensibles qui nous permettent de fabriquer des médicaments qui agissent exclusivement au lieu même de la maladie.Aux chaires, succèdent les ateliers sur les sujets de « nouvelles frontières dans l’atome, le nucléaire, le plasma et l’astrophysique ».L’année 2020 aurait dû être une année dédiée à la Physique mais le prochain Conseil de physique a été reporté à 2021. En mars dernier, trois jours avant le confinement, j’ai assisté avec les étudiants et les professeurs dans la Salle Solvay des Instituts de Physique et de Chimie à un exposé du Professeur Aleksandra Walczak qui nous a expliqué le fonctionnement de l’entrée du virus dans la cellule par les récepteurs ACE2.C’est de cette façon que la cellule est infectée par le covid-19. Aleksandra Walczak a participé au Conseil de 2017 et est revenue nous faire part de ses recherches en 2019 et 2020.Pendant la période de confinement j’ai suivi l’évolution de la pandémie dans le monde sur un site américain appelé Medcram qui expliquait les publications scientifiques d’une façon très claire et très complète et j’ai tout de suite reconnu ce récepteur ACE2 décrit par Aleksandra Walczak.Encore aujourd’hui, les Conseils de Physique et de Chimie Solvay rassemblent les chercheurs les plus éminents dans le monde sur des sujets d’actualité et une invitation ne s’y refuse pas.