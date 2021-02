Festivals de musique : les conditions pour leur tenue annoncées

L’annonce de ces règles sanitaires aura été très différemment accueillie par les organisateurs des festivals français. L’une des inquiétudes majeures est surtout la présence, ou non, des spectateurs, les festivals perdant une partie de leur côté convivial dans le cas où les spectateurs devaient être assis. Si pour les festivals de musique classique ou de jazz, ça ne devrait pas être un problème, ce sont les festivals de rock et de musique contemporaine qui s’inquiètent.



L’organisateur du Hellfest, l’un des plus grands rendez-vous de musique métal au monde, a d’ailleurs confirmé dans la foulée des annonces qu’il annulait l’édition 2021. C’est également le cas du festival Solidays, dont l’annulation avait été annoncée dès le 11 février 2021. Le festival Les Vieilles Charrues, au contraire, semble avoir décidé de maintenir l’événement malgré les contraintes.