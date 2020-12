Fincantieri pourrait finalement ne pas acquérir les Chantiers de l'Atlantique

En 2017, Fincantieri a proposé de reprendre les Chantiers de l'Atlantique, dont l'activité était mise en péril par la faillite de la maison-mère coréenne. L'État français, actionnaire à hauteur de 84,3% du constructeur naval, voit l'opération d'un œil mauvais : Fincantieri travaille en effet avec le groupe chinois CSCC sur des navires de croisière. Or, Paris souhaite conserver en Europe l'expertise de la construction navale de paquebots de croisière, un secteur alors en pleine croissance. C'est pourquoi un compromis a été décidé : Fincantieri achète 50% du capital des Chantiers contre un chèque de 59,7 millions d'euros, l'État français « prêtant » 1% du capital, ce qui permet au propriétaire italien d'obtenir la majorité des parts.



Mais si Fincantieri ne devait pas respecter ses engagements, l'État français a la possibilité de « reprendre » son pourcent, et priver ainsi l'entreprise de sa mainmise sur les Chantiers. Si l'enjeu est tout autant économique que politique, l'emploi est également aux cœur des préoccupations. Les Chantiers emploient 3.100 personnes à Saint-Nazaire et fait travailler un écosystème de 5.000 sous-traitants.