Fitch dégrade la note chinoise

Fitch, mercredi 9 avril 2024, a pointé du doigt les risques accrus pesant sur les finances publiques de la Chine, exacerbés par un contexte économique incertain. Les déficits budgétaires importants et l'augmentation de la dette publique, qui a plus que doublé depuis 2018, sont ciblés. « Les déficits budgétaires importants et l'augmentation de la dette publique au cours des dernières années ont érodé les réserves budgétaires du point de vue de la notation », souligne l’agence Fitch.



La révision à la baisse de la perspective de crédit souveraine par Fitch n'est pas sans conséquence. Elle pourrait affecter la confiance des investisseurs et augmenter le coût d'emprunt pour la Chine sur les marchés internationaux. À long terme, cela pourrait contraindre le pays à revoir ses stratégies de développement et de financement de ses projets d'infrastructures, clés de sa croissance économique. Reste que la Chine a franchi la barre des 14.000 milliards de dollars de dette en 2023, et cette dernière continue d’augmenter. « La politique budgétaire est de plus en plus susceptible de jouer un rôle important dans le soutien de la croissance au cours des prochaines années, ce qui pourrait maintenir la dette sur une tendance régulière à la hausse », estime l’agence Fitch.