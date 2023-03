Fonds euros : le rendement 2022 au plus haut depuis 2015

Néanmoins, l'inflation prévue en France pour 2023 est de plus de 5%. Les rendements des fonds euros et des livrets d'épargne sont donc inférieurs à l'inflation, ce qui signifie que l'épargne perd de la valeur en termes réels. Ce qui n’empêche pas les Français d’épargner massivement pour autant.



En janvier, les Français ont placé 11,22 milliards d'euros sur le Livret A (9,25 milliards d'euros) et le LDDS (Livret Développement Durable et Solidaire, 1,95 milliard d'euros). L'encours cumulé de ces deux livrets s'élève à 520,9 milliards d'euros à fin janvier 2023. Pour l'assurance-vie, l'encours dépasse les 1.800 milliards d'euros, tous supports confondus.