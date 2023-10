Food Tech: Umiami lève 32,5 millions d'euros et tente sa chance aux États-Unis

L'entreprise ambitionne de conquérir le marché américain, en particulier celui des substituts de blancs de poulet, un créneau relativement peu exploité par les alternatives végétales. Tristan Maurel, co-fondateur d'Umiami, souligne en effet que les États-Unis représentent un marché énorme pour cette niche. « Notre stratégie initiale reste de vendre notre produit à nos clients pour qu'ils commercialisent sous leur marque, mais nous ne sommes pas fermés à l’idée de commercialiser sous notre propre marque nos produits. Tout dépendra des opportunités qui se présentent » souligne un des co-fondateur, Martin Hafbast. Néanmoins, Umiami commence déjà à réfléchir au développement de sa propre technologie de fabrication qu'elle a baptisée l'umisation. Cette innovation vise à reproduire le goût et la texture des filets de viande animale de plus de 1,5 cm d'épaisseur, le tout avec des recettes simples de moins de 10 ingrédients, sans ajout d'agents texturants ou d'additifs controversés.



Une partie des fonds récoltés servira, dans un premier temps, à développer leur site de production à Duppigheim, en Alsace, avec pour objectif d'atteindre une capacité de production de 7.500 tonnes, puis 20.000 tonnes par an d'ici fin 2024. La start-up semble bien partie pour relever ce nouveau défi. En effet, depuis 2020, Umiami a réussi à lever 100 millions d'euros et a déjà conquis plusieurs grandes chaînes de distribution françaises ainsi que plusieurs pays européens. Grâce à l'ouverture prochaine de son bureau à Chicago, il se pourrait bien que la start-up française réussisse à se positionner comme un acteur majeur de l'industrie de la viande végétale.