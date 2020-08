Forte hausse des prix du timbre en 2021

Il va coûter un peu plus cher d'envoyer du courrier traditionnel. La Poste a en effet obtenu de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) l'autorisation d'augmenter le prix des timbres de 4,7% en moyenne à partir du 1er janvier prochain. Tous les timbres vont subir une augmentation : le timbre vert (distribution sous 48 heures) passe de 97 centimes à 1,08 euro. Le timbre rouge (lettre prioritaire) coûtera 1,28 euro, au lieu de 1,16 euro, soit une hausse de 10,3%. Quant au timbre gris (pour les Ecoplis), il reviendra à 1,06 euro contre 95 centimes actuellement. Comme on le voit, c'en sera terminé du timbre à moins d'un euro.



La différence de prix entre les timbres vert et rouge — elle passe de 19 à 20 centimes — est présentée comme un « avantage tarifaire » par La Poste. L'entreprise offrira tout de même un rabais de 3% sur les timbres vert et rouge achetés en ligne. L'autocollant de suivi augmentera de 3 centimes, à 48 centimes. Les Colissimo seront 1,6% plus cher eux aussi, exception faite des colis de moins de 250 grammes. Pour les entreprises, le courrier industriel de gestion va augmenter de 3,9% (+0,7% pour les prix du courrier marketing direct).