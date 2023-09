Forte hausse des salaires en 2023, mais pour 2024 ?

Selon Deloitte, l'année 2023 a vu des augmentations de salaires atteindre des niveaux historiquement élevés en France. Les données recueillies auprès de 300 entreprises du pays indiquent que le budget consacré aux augmentations de salaire a augmenté de façon notable cette année. Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (OETAM), la part du budget a progressé de 4,6 %, soit une hausse de 1,5 point par rapport à 2022. Du côté des cadres, la progression est de 4 %, avec une augmentation notable de 2,1 points comparée à l'année précédente.



L'inflation persistante joue un rôle important dans cette hausse. Comme l'explique Franck Cheron, associé capital humain chez Deloitte et auteur de l'étude, la tendance inflationniste, bien qu'en baisse, demeure élevée. Il souligne que les augmentations des coûts de l'énergie ou des produits alimentaires ne se reflètent pas immédiatement dans les prix, mais influencent les salaires sur un délai plus long.