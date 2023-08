Gaz : le nouveau prix repère pour septembre 2023

La baisse du prix repère est une aubaine pour les consommateurs. Elle devrait avoir un impact positif sur leur facture de gaz. De plus, le coût de l'abonnement annuel reste stable, avec un prix de référence de 257,18 euros pour le chauffage et de 102,94 euros pour la cuisson et l'eau chaude.



Cependant, il est essentiel de noter que le prix repère est une indication et ne reflète pas nécessairement le montant réel de la facture des consommateurs. Les prix du gaz peuvent varier en fonction des politiques tarifaires des fournisseurs. Par exemple, l'offre Passerelle d'Engie propose des tarifs spécifiques pour les anciens clients du TRVG. Les conditions de ce contrat seront modifiées en septembre 2023 avec le changement du prix repère décidé par la CRE.



Tous les contrats ne respectent toutefois pas le prix repère, qui n’est plus qu’indicatif. Les consommateurs pourraient donc décider de se tourner vers d’autres fournisseurs afin d’alléger leurs frais.