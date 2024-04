Hausse des coûts, manque d'avions… Tensions dans le secteur aérien

Le secteur aérien est actuellement confronté à une crise de disponibilité de ses appareils, exacerbée par des problèmes de production chez les grands constructeurs comme Boeing et Airbus. Selon des sources industrielles, la production du Boeing 737 Max est particulièrement touchée, avec des problèmes de qualité qui ont entraîné une baisse significative de ses livraisons. De son côté, Airbus fait face à des complications avec les moteurs Pratt & Whitney de certains modèles A320neo, ce qui pourrait mener à l'immobilisation de jusqu'à 650 appareils.



Cette situation a conduit à une réduction globale de 19% du nombre d'avions neufs disponibles, une statistique qui grimpe à 32% pour les compagnies américaines. En conséquence, des compagnies telles que United Airlines, Southwest Airlines, et la low cost Ryanair, ont dû revoir à la baisse leur fréquence de vols sur certaines lignes, notamment durant les périodes de pointe.



Les difficultés de production et les immobilisations d'avions ont des répercussions financières importantes pour le secteur. Le coût de la location d'avions, par exemple, a explosé, augmentant de 30% par rapport à avant la pandémie. Un Airbus A320-200neo ou un Boeing 737-8 MAX coûte actuellement 400.000 dollars par mois en location, un record depuis 2008. Par ailleurs, la maintenance des avions plus anciens, qui remplacent temporairement les nouveaux modèles indisponibles, voit également ses coûts augmenter significativement.