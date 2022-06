Hausse des crédits à la consommation

Comment faire quand l’argent vient à manquer et que les factures toujours plus élevées s’empilent ? De nombreux Français n’ont pas d’autre choix que de se tourner vers les crédits à la consommation. Selon l’Association des sociétés financières (ASF) relayée par Le Parisien, la production de crédit conso a augmenté de 8,8% au premier trimestre 2022, par rapport à la même période de l’an dernier.



Les établissements de crédit ont octroyé 11,8 milliards d’euros durant les trois premiers mois de l’année, soit 1 milliard de plus qu’il y a un an. Les Français ont surtout eu besoin d’un coup de pouce dans la catégorie « amélioration de l’habitat » (achat d’équipements, rénovations) : les crédits conso y ont bondi de 5,4% au premier trimestre, pour un total de 1,38 milliard d’euros.