Hôtellerie : Accor subit la crise de plein fouet

La mise en place d'un couvre-feu dans huit grandes agglomérations françaises, dont la région parisienne et Lyon, est un coup très dur pour le milieu de l'hôtellerie. Sur France Inter, Sébastien Bazin le PDG du groupe Accor, a déploré que la situation n'allait pas aller en s'arrangeant dans les semaines à venir. La mesure doit durer 6 semaines. Le dirigeant a dressé le bilan estival : « Cet été nous étions à -40% par rapport à l'été de l'année dernière, en mars on était à -90% donc il y a eu un rebond de courte durée, du 1er juillet jusqu'au 4 septembre. Maintenant on est à -60% ». Un rebond de courte durée, et il ne saurait dire si les vacances de la Toussaint permettront à ses hôtels de remonter la pente : « On n'en sait fichtre rien parce que maintenant les gens réservent à 4 jours de leur départ. Mais ça ne va pas être très joli ».



Le groupe Accor (Sofitel, Ibis, Novotel, Mercure…) détient plus de 5.000 hôtels dans le monde. La moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise est réalisé en Europe, là où l'épidémie est particulièrement active. La plupart des pays européens, dont la France, font actuellement face à une très forte deuxième vague. Sur le vieux continent, « c'est la catastrophe », confirme Sébastien Bazin. Il déplore l'incohérence « totale » dans les mesures prises dans l'UE : « pour le voyageur c'est incompréhensible, donc il ne voyage pas ».