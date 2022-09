Il est de plus en plus long de rentabiliser une résidence principale

Etre acheteur immobilier en 2022, c'est compliqué ! La hausse des taux rend beaucoup plus difficile de décrocher un crédit, et puis la question de la rentabilité du logement se pose alors que la durée nécessaire pour rentabiliser une résidence principale a fortement augmenté. En moyenne en 2020, il devenait intéressant d'avoir sa résidence principale au bout de 3 ans. L'année suivante, cette attente a doublé (6 ans environ) mais restait encore raisonnable. En 2022, la rentabilité est atteinte au bout de 13 ans et 8 mois !



Ces chiffres ont été relevés par le comparateur Meilleurtaux qui scrute les biens de 70 mètres carrés dans les 32 plus grandes villes de France. Un exemple en particulier est frappant, celui du Mans, dans la Sarthe. En 2020, le temps d'attente pour la rentabilité d'une résidence principale était d'1 an et 8 mois, et il a reculé en 2021 : 1 an et 2 mois seulement. En 2022, la durée d'amortissement est de… 8 ans ! Le mètre carré est passé de 1.663 € l'an dernier à 2.185 € actuellement.