Iliad veut dépasser les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires

La stratégie d'Iliad s'appuie sur une expansion significative en France, Italie, et Pologne, accompagnée d'une augmentation du revenu par abonné anticipée pour 2023. L'entreprise a enregistré une progression notable de son chiffre d'affaires en 2023, atteignant 9,24 milliards d'euros, soit une hausse de 10,4% par rapport à l'année précédente.



Iliad, qui n'est pas cotée en bourse et est principalement détenue par le milliardaire Xavier Niel, manifeste un intérêt prononcé pour le secteur des télécommunications en Europe, et cherche à encourager sa consolidation. Thomas Reynaud, le directeur général, a souligné lors d'une conférence de presse l'intérêt marqué de l'entreprise pour les pays baltes et la Suède.



Cet intérêt s'est notamment concrétisé par l'acquisition d'une participation de 19,8% dans l'opérateur suédois Tele2, pour un montant de 1,16 milliard d'euros, faisant d'Iliad l'actionnaire de référence de cette entreprise. Avec cette opération, Iliad étend sa présence à huit pays européens.