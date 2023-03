Immobilier : le taux d’usure au-dessus de 4% dans la majorité des cas

Selon les données du Journal Officiel, désormais il n’y a plus qu’une seule durée de crédit immobilier en France qui bénéficie d’un taux d’usure inférieur à 4% : les prêts d’une durée de moins de 10 ans. Dès le 1er avril 2023, le taux d’usure applicable pour cette durée de crédit sera de 3,72%, en hausse par rapport au taux de 3,67% affiché en mars 2023.



Pour toutes les autres durées, qui sont par ailleurs les plus utilisées lors des emprunts, les taux d’usure dépasseront dès le 1er avril 2023 la barre symbolique des 4%. Les taux qui entreront en vigueur entre le 1er avril 2023 et le 30 avril 2023 seront les suivants : 4,09% pour les crédits d’une durée comprise entre 10 et 20 ans, 4,24% pour ceux d’une durée supérieure à 20 ans (pour des crédits à taux fixe).