Impôts : les arnaques au remboursement sont de retour

Chose étonnante, la campagne de phishing arrive très tôt. Les déclarations de revenus ne sont pas encore déposées et la période déclarative se termine entre fin mai et début juin 2023. Impossible pour les services de Bercy d’avoir déjà traité les dossiers, et encore moins de prévoir des remboursements. Généralement, une fois la déclaration de revenus effectuée, les trop-perçus sont remboursés durant le mois d’août, tandis que les montants restant à payer sont demandés aux ménages à partir de septembre.



60 millions de consommateurs souligne en outre que les adresses email utilisées pour envoyer ces messages sont généralement très facilement reconnaissables comme ne provenant pas des services de Bercy. Et, en cas de doute, il convient toujours de demander confirmation via la messagerie sécurisée disponible sur le site officiel des impôts.