Inégalités : 10% des ménages détiennent plus de 50% du patrimoine

Les données publiées le 29 février 2024 par la Banque de France, arrêtées au deuxième trimestre 2023, montrent que la France se caractérise par une répartition du patrimoine très inégalitaire.Et ce n’est pas fini : la moitié des ménages français se partage 95% du patrimoine total, laissant aux 50% restants une part réduite à la portion congrue.Le patrimoine net moyen des ménages en France est estimé à 446.000 euros, en hausse de 13% en valeur réelle depuis 2009. Cette moyenne masque des écarts, avec une médiane (seuil qui sépare les 50% des ménages les plus pauvres et les 50% des ménages les plus riches) bien inférieure, s'établissant à 185.000 euros.« Le patrimoine des 50% des ménages les moins fortunés (D1 à D5) (47.000 euros en moyenne) est principalement composé d’actifs financiers (57%, dont 46% de dépôts et 10% d’assurance-vie et retraite), et, dans une moindre mesure, d’immobilier net d’emprunts immobiliers (54%). »