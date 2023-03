Inflation : au Portugal, la TVA est supprimée pour les produits de première nécessité

La décision s’accompagne d’autres mesures à destination des ménages les plus fragiles. Les aides sociales seront augmentées de 30 euros par mois, auxquels s’ajouteront 15 euros par enfant à charge. Et les fonctionnaires ne sont pas oubliés, avec une hausse de 1% de leurs salaires (bien loin des plus de 7% d’inflation enregistrés sur l’ensemble de l’année 2022) et une augmentation de la prime repas.



Des mesures qui, toutefois, coûteront cher : environ 2,5 milliards d’euros selon les estimations du gouvernement portugais. Le coût de la suppression de la TVA est d’ailleurs la raison principale évoquée par le gouvernement français pour rejeter la mesure. La TVA entre directement dans les caisses de l’État, et la supprimer, même si seulement sur des produits ciblés de première nécessité, conduit à une baisse des recettes fiscales.