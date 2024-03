Inflation : la lente baisse des prix dans la grande distribution

Le secteur alimentaire présente une image nuancée de la situation. D'une part, la plupart des grandes catégories de produits en grande distribution voient leurs prix baisser légèrement, couvrant des produits aussi divers que l'hygiène-entretien, les produits frais, ou encore l'épicerie sucrée. D'autre part, certains produits, comme le fromage à la coupe ou les huiles, connaissent des augmentations notables. Ces disparités montrent que, malgré une tendance générale à la baisse, l'inflation reste une réalité pour certaines catégories de produits.



Les négociations commerciales annuelles entre les distributeurs et leurs fournisseurs semblent avoir joué un rôle dans la modération des prix, bien que l'impact de ces négociations sur la baisse des prix reste à ce jour modeste. L'évolution des prix des marques de distributeurs (MDD) et des marques nationales reflète cette modération, avec des baisses légères mais significatives qui pourraient annoncer une stabilisation à long terme des prix à la consommation.



Malgré ces signes encourageants, la prudence reste de mise. La lenteur de la baisse des prix et les hausses ciblées dans certains secteurs soulignent la nécessité d'une surveillance continue des dynamiques de prix. L'objectif reste de garantir que cette tendance à la baisse se consolide et se traduise par une amélioration tangible du pouvoir d'achat des ménages.