Inquiétude sur le jus d'orange : bientôt un produit de luxe ?

L'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruits (Unijus) a alerté sur le fait que le concentré de jus d'orange est devenu très compliqué à trouver pour tous les acheteurs de la filière des jus. L'inflation sur le jus d'orange est alarmante. Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution, note auprès du Figaro une hausse de 20% depuis le début de l'année, supérieure à la moyenne des autres produits alimentaires. Le marché brésilien, très maîtrisé, ne voit guère d'amélioration à court terme. De plus, le cours élevé du sucre, qui frôle les sommets depuis le début de l’année, aggrave la situation.



Mais le plus inquiétant pourrait être un changement de consommation. Si la demande reste stable pour le moment, elle ne le sera peut-être pas éternellement. Olivier Dauvers avance que le jus d'orange est l'un des seuls biens de consommation alimentaire qui ne devrait pas voir son prix baisser à la rentrée. Un transfert de la demande vers le jus de pomme est déjà en cours, comme en témoigne leur présence de plus en plus imposante en tête de gondole des grandes surfaces.