Jean Castex annonce un couvre-feu à 18h pour tous les Français

Elle était l’hypothèse la plus probable, et ça s’est confirmé le 14 janvier 2021 à 18 heures : dès samedi 16 janvier 2021, l’ensemble du territoire français sera soumis à un couvre-feu à 18h. Une simple extension de la mesure déjà décrétée dans plus de 20 départements français de l’Est du pays a donc été la stratégie choisie par le gouvernement, alors que les appels au reconfinement se multiplient.



Mais ce n’est pas tout : des mesures plus strictes pour contrôler l’épidémie en milieu scolaire ont été décidées, comme un protocole renforcé dans les cantines ou encore l’interdiction des activités sportives scolaires et extrascolaires, pour éviter le brassage.



De plus, afin de contrôler les cas importés sur le territoire, les voyageurs hors-UE qui arrivent sur le territoire français doivent avoir un test Covid-19 négatif et s’isoler 7 jours après leur atterrissage, avant de refaire un test PCR.