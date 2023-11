L'Alliance Renault-Nissan n'est plus que l'ombre d'elle-même

L'Alliance Renault-Nissan, à laquelle s'est joint Mitsubishi en 2016, s'apprête à connaître une transformation significative dans sa structure et sa gouvernance. Une communication interne révélée par l'AFP indique une cessation des échanges habituels d'informations entre Renault et Nissan à partir du 6 novembre, exception faite de situations très spécifiques. Cette démarche intervient dans le contexte d'une réorganisation annoncée plus tôt cette année, prônant un partenariat moins intégré et davantage basé sur l'équité entre les membres.



Un nouvel accord de longue durée a été conclu, définissant une participation croisée limitée à 15 % entre les entreprises, ce qui modifie substantiellement les rapports de force antérieurs où Renault détenait une part majoritaire dans Nissan. Cette révision s'accompagne également de la dissolution de leur centrale d'achat commune, signifiant un bouleversement notable par rapport aux pratiques passées où celle-ci jouait un rôle central.