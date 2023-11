L’Odorat : sentir et se sentir bien

L’odorat inspire, du livre de Patricia Süskind « le Parfum, histoire d’un meurtrier » au merveilleux film de Risi « Parfum de femme » ou Vittorio Gassman, aveugle érotomane, sent le monde (et les créatures féminines) pour mieux les absorber. Et on pourrait multiplier les références artistiques.



Si l’odorat est intimement lié à l’odeur, il est amusant de constater que l’on peut sentir une multitude de choses qui n’ont pas d’odeur. On sent le vent, on pressent une catastrophe, on sent une entourloupe, on sent une tendance comme on ne peut pas sentir une personne. Une odeur de peau, ses phéromones en somme, peuvent agir comme un aimant ou être, au contraire, un répulsif. Il en est bien évidemment de même pour les cigares ou les spiritueux et vins.



Le premier geste de l’amateur de cigare ne sera-t-il pas de porter à son nez un module fraichement tiré de sa cave pour s’assurer de sa consistance et de sa fraicheur. De le faire glisser sous ses narines tout en le roulant entre ses doigts comme pour lui dire « je te sens et tu vas être à moi ».



Après avoir ôté le bouchon d’une bouteille, ne va-t-on pas de même sentir celui-ci. Avoir ainsi cette première impression sur le contenu du flacon. Ce geste tenant parfois du réflexe, certains le faisant même avec des bouchons en plastique qui n’ont évidemment pas les mêmes qualités que ceux en liège pour capturer les odeurs d’un alcool. Et ensuite, une fois versé, après avoir apprécié la couleur du breuvage et sa capacité sucrière à se fixer aux parois du verre, on le sent, on le laisse respirer laissant une multitude de teintes de la palette des odeurs vous indiquer ce à quoi il faut se préparer.

Oui l’odorat est essentiel pour profiter des plaisirs qu’offre la vie. La Covid en était bien consciente en privant certaines de ses victimes de ce sens essentiel. Il faut sentir pour se sentir bien et l’alliance proposée permettra de compléter ce tableau des sens.



Alors je vous propose de humer la cape sensuelle et charmeuse d’un Open Eagle avec à la main un verre de Rivesaltes Ambré Hors d’Age la Cuvée Préface 1994 du domaine Vaquer et de vous laisser séduire par ce nez chaud, légèrement oxydatif sur la noix, le pruneau confit et l’abricot sec avec de subtils arômes de cacao et de café.



Une fois votre cigare allumé, les volutes emplies de cannelle et d’épices vont merveilleusement répondre aux notes chaudes et gourmandes de ce vin doux naturel