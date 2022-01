L'Union européenne veut produire beaucoup plus de semi-conducteurs

L'Europe veut se doter d'une plus grande capacité de production de semi-conducteurs, ces composants électroniques indispensables à plusieurs secteurs de l'industrie à commencer par l'automobile, qui souffre de la pénurie actuelle. « Il est absolument fondamental d'en produire beaucoup plus en Europe », a martelé Thierry Breton, le commissaire en charge du Marché intérieur dans un entretien donné à plusieurs quotidiens européens (Les Échos pour la France).



Le dirigeant déplore la dépendance de l'Europe à l'Asie dans le domaine des puces, alors qu'il s'agit d'un enjeu « stratégique » : « on ne peut se permettre d'être dépendant de pays tiers dans des domaines stratégiques. Nous l'avons vu avec l'épisode des masques puis des vaccins », explique Thierry Breton. C'est dans ce contexte que la Commission va présenter courant février une proposition de directive, le « Chips Act », avec cet objectif : doubler la part de l'Europe dans la production mondiale de puces à l'horizon 2030. L'UE pèse actuellement 10% de cette production.