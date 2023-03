L'accès la propriété immobilière est perçu comme un privilège

La hausse des taux d'intérêt a provoqué une remontée brutale des taux pour les crédits immobiliers, empêchant ainsi de nombreux Français d'acheter une propriété. Sans surprise, 73% d'entre eux estiment qu'il est plus difficile aujourd'hui qu'il y a dix ans d'accéder à la propriété, selon un sondage Ifop pour la Fédération des constructeurs de maisons individuelles, une étude relayée par Le Figaro. L'an dernier, ce chiffre était de 54% seulement.



Il faut dire qu'entre temps, l'inflation a frappé et la Banque centrale européenne a fortement augmenté ses taux directeurs. La perception des Français concernant l'accès à la propriété immobilière est si dégradée que 21% d'entre eux estiment que cet accès est associé à un privilège ! 74% des personnes interrogées pensent même que l'accès sera bientôt réservé à une élite… C'est 14 points de plus qu'il y a un an.