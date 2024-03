L’agriculture sacrifiée

Essayons dans un premier temps de comprendre par les différentes revendications des agriculteurs.

La première évidence est qu’il s’agit d’un mouvement européen. Étonnamment, la colère part cette fois du nord de l’Europe, région traditionnellement soumise à l’ordre, plutôt obéissante à la parole publique et à l’autorité de l’État. Il s’agit de l’Allemagne et des Pays-Bas. Puis le mouvement gagne la très colérique France, contamine la très tranquille Suisse, puis prend l’Espagne et l’Italie. Le plus troublant, troublant parce que nouveau, étant qu’il se propage avec la même force de conviction dans l’ancienne Europe de l’Est. Roumanie et Pologne en tête, pays généralement davantage bénéficiaires que contributeurs de la construction européenne.



Tout commence à la mi-janvier. Rapidement, on s’adresse directement à Bruxelles. Mille tracteurs y défilent devant le Parlement européen le jeudi 1er février alors que se tient une réunion extraordinaire du Conseil. Les causes de mécontentement sont disparates selon le pays. Voyons-les ici en détail.



Les taxes sur le gasoil. En Allemagne comme en France, le gasoil utilisé pour l’agriculture n’est pas soumis aux mêmes taxes que le gasoil des transports. Le gouvernement d’Olaf Scholz décide de supprimer cet avantage fiscal. Nuisible au climat, selon lui. En réalité, si l’on veut bien croire Mme Alexandra Kirsch, du groupe de réflexion « Agriculture stratégies », il s’agit surtout de trouver les moyens de boucler son budget en augmentant les recettes. Budget mis à mal depuis le sabotage de Nord Stream. Merci Madame, de nous confirmer ce dont nous avions l’intuition. L’Écologie est ici le paravent vertueux d’une opération injuste et bassement comptable.

La réduction des pesticides autorisés. Le Pacte vert européen, imposé depuis 2019, réduit mécaniquement la productivité. S’il est indispensable en effet de préserver la santé des agriculteurs de l’Union en réduisant leurs expositions à des produits cancérigènes, accessoirement aussi de protéger la santé des consommateurs, ce changement de paradigme doit être accompagné. Offrir aux agriculteurs des produits alternatifs pour retrouver le rendement que leur permettaient les produits désormais interdits est indispensable. Et si cela prend du temps, compenser la perte de chiffre d’affaires par des subventions indissociables du Pacte vert ne devrait pas poser question.

La limitation des rejets d’azote. Elle a pour effet la réduction du cheptel des éleveurs. Ce qui est un frein à leur activité et à leur chiffre d’affaires. Pour les Pays-Bas ce problème remonte à l’automne 2019. Un député de centre gauche proposa de réduire la production de moitié. En conséquence de quoi la colère n’a pas cessé depuis. En juin 2022 la ministre néerlandaise de la nature et de l’azote décide de réduire de 70 % les émissions. Cette décision était corrélée à celle de la Cour suprême des Pays-Bas de décembre 2019, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25 % d’ici 2020. La décision politique est indubitablement celle de réduire la part de l’élevage dans l’économie nationale, pour des raisons purement idéologiques. Le retournement des pancartes de noms de villes vient de ce mouvement néerlandais, qui avait commencé par retourner le drapeau national.

La concurrence déloyale. En Roumanie ou en Pologne, et plus encore dans les pays aux confins asiatiques de l’Europe comme la Slovaquie, la Hongrie et la Bulgarie, les céréaliers sont victimes de l’afflux sur le marché du blé non régulé venant d’Ukraine. Impuissant, le ministre de l’agriculture polonais a démissionné en avril 2023. Ce qui était un aveu d’échec et d’impuissance. En novembre les céréaliers ont bloqué les points de passage du blé ukrainien. La revendication de ces agriculteurs polonais est une remise à plat complète de la Politique agricole commune. Outre l’Ukraine, les importations venant du monde entier ne respectent généralement pas les normes auxquelles ils sont soumis. Les manifestations en Pologne se poursuivaient ce mardi 27 février encore. La revendication est un retour à une politique de protection au niveau national et le retrait total du Pacte vert européen.

La régulation de toute la chaîne du marché intérieur, du producteur au consommateur. Comprenant donc négociants, transporteurs, transformateurs, distributeurs. En France la loi Egalim de 2018 était censée assurer une juste rétribution des producteurs. Il s’agissait d’inverser la construction du prix : partir du coût de production et non plus du prix proposé au consommateur. Insuffisante puisque survient le Pacte vert l’année suivante, le dispositif est complété par Egalim 2 le 18 octobre 2021. Mais là encore, il s’avère insuffisant. L’obligation d’un contrat écrit est exposée à dérogations. Par exemple en deçà de seuils annuels de chiffre d’affaires. Un mécanisme de révision des indicateurs de prix et du marché est mis en place, mais il dépend de la communication de ces indicateurs par les organisations interprofessionnelles. Le résultat est un alourdissement de la charge administrative. Des complications auxquelles les plus petites exploitations ne peuvent faire face. Avec un tel système, le producteur ne fixe pas ses prix lui-même. Ils demeurent soumis à une réglementation toujours plus complexe. Le dispositif mis en place dans le secteur agricole a échoué à s’imposer comme équivalent à ce qui existe dans le secteur culturel. À la loi sur le livre, par exemple, où le prix unique est censé être garanti depuis quarante ans. À l’exception culturelle française organisée pour le cinéma, lui permettant survie et prospérité malgré la concurrence féroce de Hollywood.

L’accompagnement de l’État dans l’adaptation au changement climatique. Les agriculteurs italiens et espagnols sont victimes d’une baisse de leur production en raison de la sécheresse inhabituelle survenue ces dernières saisons. Le choix doit être fait entre abandonner certaines régions, car devenues non cultivables, ou subventionner de nouveaux investissements d’irrigation, massifs et indispensables. Événement notable, les agriculteurs espagnols ont bloqué l’autoroute reliant les catalognes française et espagnole dans les deux sens. Notable parce qu’il s’agit de dénoncer les importations de produits hors UE, importés via la France. Autre signe d’une agriculture espagnole qui a perdu sa rentabilité, on dénonce là-bas aussi une bureaucratie et des normes devenues trop lourdes.

La diminution du budget de la PAC. Il a été réduit de 90 milliards d’euros en 20 ans. Cette tendance n’est pas compatible avec la demande toujours accrue de nouvelles normes, toujours plus contraignantes.