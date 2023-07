L'alcool pourrait coûter plus cher l'année prochaine

Ce projet de taxation a déclenché un débat politique animé. Le ministre de la Santé, François Braun, a déclaré que l'objectif n'était pas de lutter contre une filière, mais de combattre la consommation excessive d'alcool, soulignant que c'était avant tout un enjeu de santé publique. D'un autre côté, des opposants politiques, dont le secrétaire national du PCF Fabien Roussel et le député du Rassemblement national Grégoire de Fournas, ont exprimé leur désaccord avec ce projet, arguant qu'il frapperait le pouvoir d'achat des consommateurs et constituerait une attaque contre le patrimoine viticole français.



Si la taxe est approuvée, elle pourrait générer des centaines de millions d'euros pour l'État. En outre, Bercy a souligné que l'augmentation serait différente en fonction des types de boissons, se traduisant par une hausse de 0,3 centime sur le prix d'une bouteille de vin et une hausse de 1 à 2 centimes sur les alcools plus forts. L'application de cette hausse dépendra du débat parlementaire à venir lors de l'examen du budget en septembre. Il reste à voir si cette taxe comportementale se traduira par une consommation d'alcool plus responsable.