L'avenir financier d'Ariane 6 est assuré

Dans ce contexte de coopération renouvelée, l'ESA a réitéré l'importance cruciale des lanceurs Ariane 6 et Vega-C, ainsi que du futur Vega-E, pour maintenir l'accès indépendant de l'Europe à l'espace pour la décennie à venir. L'accord stipule que Ariane 6 et Vega-C devront effectuer respectivement un minimum de trois à quatre lancements institutionnels européens par an. De plus, un engagement à financer Ariane 6 au-delà de la période initialement prévue par l'ESA a été pris, ce qui assurera le programme pour 18 mois supplémentaires après le 42e vol.



Cette entente permettra à l'ESA de commander 27 lanceurs Ariane supplémentaires, en plus des 15 déjà prévus. Cette commande s'ajoute au carnet de commandes d'Arianespace, qui compte actuellement 28 lancements d'Ariane 6. En réponse à cette confiance renouvelée, les industriels responsables du développement d'Ariane 6 ont pris l'engagement de réduire les coûts de production de 11%, un geste significatif pour améliorer la compétitivité du programme sur le marché international.