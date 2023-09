L'iPhone interdit dans l'administration chinoise, Apple vrille en Bourse

La Chine a récemment demandé aux employés de certaines agences gouvernementales de ne plus utiliser d'iPhone dans un cadre professionnel. Ces mesures interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Pékin. Les États-Unis ont notamment limité l'accès de la Chine à des technologies cruciales, tandis que la Chine a cherché à réduire sa dépendance envers les entreprises américaines. Plusieurs analystes soulignent que même une entreprise comme Apple, qui jouit de bonnes relations avec le gouvernement chinois, n'est pas épargnée par ces tensions.



Tom Forte, analyste chez D.A Davidson, estime que « les restrictions risquent de ralentir la croissance des ventes d'Apple en Chine, ce qui pourrait constituer une difficulté supplémentaire pour la société ». La première capitalisation boursière mondiale n'a pas été épargnée par ces nouvelles. L'action d'Apple a perdu plus de 6,5% en deux séances à Wall Street, ce qui représente une baisse de près de 200 milliards de dollars de sa valorisation. La Chine est un marché significatif pour Apple, le pays représente 19,2% de ses ventes totales dans ses derniers résultats trimestriels.