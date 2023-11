L'inflation en France a reculé en octobre

L'Insee a confirmé ce mercredi 15 novembre un fléchissement de l'inflation en France pour le mois d'octobre. Le taux, qui s'établit à 4% sur un an, contraste avec les 4,9% enregistrés en septembre. Ce ralentissement est principalement dû à la diminution de la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation. En effet, la progression des prix de l'énergie a connu une hausse plus modérée de 5,2% contre 11,9% en septembre, attribuée en grande partie à des effets de base. De même, l'inflation alimentaire a marqué un septième ralentissement mensuel consécutif, se situant à 7,8% en octobre, contre 9,7% le mois précédent.



En détail, les prix dans presque toutes les catégories alimentaires ont ralenti. Les prix des légumes frais ont même baissé de 5,8%, tandis que ceux des fruits frais et du poisson frais ont légèrement augmenté. En revanche, la hausse plus faible des prix des produits manufacturés, notamment des jeux et jouets en prévision de Noël, a également contribué à freiner l'inflation.