L’inflation en recul dans la zone euro

Bien que la Fed ait amorcé une politique de hausse des taux depuis mars 2022 pour combattre une inflation robuste, la dynamique actuelle de désinflation et le ralentissement de la croissance de l'emploi incitent à une révision des stratégies monétaires. Les analystes anticipent désormais une possible baisse des taux dès juin, à moins que celle-ci ne soit reportée à juillet.



Cette période d'incertitude économique est marquée par un contraste entre la prudence des banques centrales et les signes de ralentissement économique. Tandis que l'inflation semble se stabiliser graduellement, les décideurs monétaires restent attentifs aux risques de résurgence des pressions inflationnistes. En zone euro, la BCE a revu à la baisse ses prévisions de croissance du PIB pour 2024. Aux États-Unis, la Fed s'apprête à actualiser ses projections économiques, avec un focus particulier sur l'inflation et l'emploi.



Les décisions futures des banques centrales auront un impact significatif sur les marchés financiers et l'économie globale. La prudence reste le maître-mot, tant pour la BCE que pour la Fed, alors qu'elles naviguent dans un environnement économique pour le moins incertain.