L'inflation en septembre 2023 reste élevée

On note toutefois une diminution des prix à la consommation de 0,5% pour septembre 2023 sur un mois. Cette baisse contraste avec la hausse de 1,0% enregistrée en août 2023. Les services, notamment les transports et l'hébergement, ont vu leurs prix diminuer. Par ailleurs, les coûts liés à l'alimentation ont légèrement reculé, tandis que ceux des produits manufacturés, avec une hausse de 2,9%, ainsi que les coûts des services, avec une augmentation de 2,8%, ont augmenté, bien que moins fortement.



L'indice des prix à la consommation harmonisé, qui offre une comparaison avec d'autres pays de la zone euro, a augmenté de 5,6% sur un an en septembre 2023. Cela représente une légère baisse par rapport à la hausse de 5,7% observée en août 2023. Sur une base mensuelle, cet indice a diminué de 0,6%, après une hausse de 1,1% le mois précédent.